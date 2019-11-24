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Boris Johnson seçim vaadi olarak 'Brexit'i tamamlama' sözü verdi
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson partisinin manifestosunu açıklayarak "Brexit'i tamamlama" sözü verdi. Johnson'ın Muhafazakâr Parti'siyse Noel'den önce Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma anlaşmasını parlamentoya yeniden taşımak için seçim yapmayı vadetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson partisinin manifestosunu açıklayarak "Brexit'i tamamlama" sözü verdi. Johnson'ın Muhafazakar Parti'siyse Noel'den önce Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma anlaşmasını parlamentoya yeniden taşımak için seçim yapmayı vadetti.
İktidardaki Muhafazakarlar, 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimler için daha fazla kamu harcaması öneren ve AB'den ayrılma sürecinin daha fazla uzamayacağı vaadi veren bir manifesto hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:54
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