Son Dakika Haberleri: Boris Johnson seçim vaadi olarak 'Brexit'i tamamlama' sözü verdi
Son Dakika Dünya Boris Johnson seçim vaadi olarak 'Brexit'i tamamlama' sözü verdi - Son Dakika Dünya

Boris Johnson seçim vaadi olarak 'Brexit'i tamamlama' sözü verdi

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson partisinin manifestosunu açıklayarak "Brexit'i tamamlama" sözü verdi. Johnson'ın Muhafazakâr Parti'siyse Noel'den önce Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma anlaşmasını parlamentoya yeniden taşımak için seçim yapmayı vadetti

Boris Johnson seçim vaadi olarak 'Brexit'i tamamlama' sözü verdi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson partisinin manifestosunu açıklayarak "Brexit'i tamamlama" sözü verdi. Johnson'ın Muhafazakar Parti'siyse Noel'den önce Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma anlaşmasını parlamentoya yeniden taşımak için seçim yapmayı vadetti.


İktidardaki Muhafazakarlar, 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimler için daha fazla kamu harcaması öneren ve AB'den ayrılma sürecinin daha fazla uzamayacağı vaadi veren bir manifesto hazırladı.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:54 
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