Son Dakika Haberleri: Boris Johnson: Türk dedem İngiltere'nin başbakanı olacağımı görseydi çok gurur duyardı
Son Dakika Dünya Haber

Boris Johnson: Türk dedem İngiltere'nin başbakanı olacağımı görseydi çok gurur duyardı

22 dakika önce

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ilk defa katıldığı tartışma programında, büyük dedesinin Müslüman olduğunu vurgulayarak, "Eğer kendisi bugün benim bu ülkenin başbakan olacağımı görseydi bundan çok gurur duyardı" dedi

Boris Johnson: Türk dedem İngiltere'nin başbakanı olacağımı görseydi çok gurur duyardı, System.String[]
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ilk defa katıldığı tartışma programında diğer 4 adayla kozlarını paylaştı. İngiliz basınına göre Johnson özellikle Brexit konusunda beklentileri karşılayamadı.

31 Ekim'de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması beklenirken Boris Johnsun'ın "güvenilir bir çıkış planı" sunamaması dikkat çekti. Diğer adayların hiçbiri de Brexit hakkında net bir çözüm önermedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:38 
Boris Johnson, İngiltere, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rolls-Royce, Siemens'in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor Trump'ın Savunma Bakanı Adayı Patrick Shanahan görevden çekildi Çin'de Müslüman Uygur Türklerinin tutulduğu 'eğitim kamplarına' girildi! Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 10:00:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boris Johnson: Türk dedem İngiltere'nin başbakanı olacağımı görseydi çok gurur duyardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]