Boris Johnson: Türk dedem İngiltere'nin başbakanı olacağımı görseydi çok gurur duyardı
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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ilk defa katıldığı tartışma programında, büyük dedesinin Müslüman olduğunu vurgulayarak, "Eğer kendisi bugün benim bu ülkenin başbakan olacağımı görseydi bundan çok gurur duyardı" dedi
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:38
'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson
ilk defa katıldığı tartışma programında diğer 4 adayla kozlarını paylaştı. İngiliz basınına göre Johnson özellikle Brexit konusunda beklentileri karşılayamadı.
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'nden ayrılması beklenirken Boris Johnsun'ın "güvenilir bir çıkış planı" sunamaması dikkat çekti. Diğer adayların hiçbiri de Brexit hakkında net bir çözüm önermedi.
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