Son Dakika Haberleri: Boris Johnson'un eski köşe yazıları ortaya çıktı: 'Homofobik, islamofobik ve cinsiyetçi'
Son Dakika Dünya Boris Johnson'un eski köşe yazıları ortaya çıktı: 'Homofobik, islamofobik ve cinsiyetçi' - Son Dakika Dünya

Boris Johnson'un eski köşe yazıları ortaya çıktı: 'Homofobik, islamofobik ve cinsiyetçi'

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gazeteciliği döneminde kaleme aldığı makaleler, erken genel seçimlere 3 gün kala tartışmaların odağına oturdu. Muhafazakar liderin yıllar önce kaleme aldığı makalelerde, bekar anneleri, İslam dinini ve eş cinselleri hedef aldığı ortaya çıktı.

Boris Johnson'un eski köşe yazıları ortaya çıktı: 'Homofobik, islamofobik ve cinsiyetçi', System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gazeteciliği döneminde kaleme aldığı makaleler, erken genel seçimlere 3 gün kala tartışmaların odağına oturdu.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre muhafazakar lider, bir dönem editörü olduğu The Spectator dergisindeki köşe yazılarında bekar anneleri, İslam dinini ve eş cinselleri hedef alarak homofobik, islamofobik ve cinsiyetçi cümlelere imza attı.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:14 
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