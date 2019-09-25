Son Dakika Haberleri: Boris Jonhson, "Yüksek Mahkeme kararına katılmasa da saygılı" ancak Brexit'te ısrarlı
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Boris Jonhson, "Yüksek Mahkeme kararına katılmasa da saygılı" ancak Brexit'te ısrarlı

29 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson Yüksek Mahkeme'nin kararına katılmadığını ancak saygı duyacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson Yüksek Mahkeme'nin kararına katılmadığını ancak saygı duyacağını söyledi. Boris Johnson 31 Ekim'de ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için geri adım atmayacağını da vurguladı.

Boris Jonhson, Yüksek Mahkeme kararına katılmasa da saygılı ancak Brexit'te ısrarlı

Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:48 
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