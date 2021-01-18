Boris Volfman, "Türkiye Hurda Kağıtta Geri Dönüşüm Merkezi Olacak" - Son Dakika

Boris Volfman, "Türkiye Hurda Kağıtta Geri Dönüşüm Merkezi Olacak"

18.01.2021 13:14
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Boris Volfman,

Hurda denince herkesin aklına kullanılmaz, işe yaramaz, ömrünü tüketmiş atıklar gelse de gelişen teknoloji ve geri dönüşüm çalışmaları ile birlikte bu anlayış yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Demir, çelik, ahşap, plastik, kâğıt, mücevher gibi birçok alanda kullanılan ürünlerin geri dönüşümü ile ekonomiye tekrar kazandırılması mümkün. Hurda ürünler geri dönüşüm sayesinde ekonomiye tekrar kazandırılmakla kalmıyor aynı zamanda üretici için uygun fiyatlı birer hammadde görevi görüyorlar. Geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılan alanlardan birisi de kâğıt-karton sektörü. Hurda kâğıt ve kartonların ekonomiye kazandırılmaları ihracatçılar için büyük önem taşıyor. Çünkü hala Türkiye'deki hurda kağıtların sadece %20'si ekonomiye geri kazandırılabiliyor. Bu oran Avrupa'da ise neredeyse %80'lere ulaşıyor.Bu oranın artması üretim maliyetlerinin düşmesi ve ihracatta daha yüksek kazanç elde edilmesi anlamına geldiğini belirten Boris Volfman, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2020'nin ilk 10 ayında ithalat 142 milyon dolara ulaştı

Türkiye kâğıt ve karton ürünlerini üretmek için gerekli olan hammaddenin bir bölümünü yurtdışından ithal ettiği hurdalar ile karşıladığını söyleyen Boris Volfman, "Üstelik hurda kâğıt ve kartona olan ihtiyaç her yıl artış gösteriyor.2018 yılının Ocak-Ekim aylarını kapsayan ilk on aylık dönemde Türkiye dünyanın çeşitli ülkelerinden 95.025.734 dolarlık hurda kâğıt ve karton ürünleri ithal etti. 2019 yılının aynı döneminde ise bu rakam yirmi milyon dolar artış göstererek 115.812.866 dolara ulaştı. Gerek ülkemiz gerekse dünya olarak çok zorlu bir süreçten geçtiğimiz 2020 yılında ise hurda kâğıt ve karton ithalatı rekor düzeye ulaştı. 2020 yılının ilk on aylık döneminde Türkiye dünyanın çeşitli ülkelerinde 142.675.688 dolar değerinde hurda kâğıt ve karton ürünleri ithal etti." dedi.

2020 yılında Türkiye'nin en çok hurda kâğıt ve karton ithalatı yaptığı ülkenin 38.034.685 dolar ile Birleşik Krallık olduğunu belirten Boris Volfman, ikinci sırada ise 19.499.579 dolar ile Hollanda bulunurken üçüncü sırada 14.028.111 dolar ile İtalya'nın yer aldığını söyledi.

İhracat pandemiye rağmen hacmini kaybetmedi

Birçok sektör gibi kâğıt sektörü de korona virüs pandemisinden etkilendiğinin altını çizen Boris Volfman, "Fakat dünyadaki olumsuz tabloya ve sektördeki gerilemeye rağmen 2020 yılının ilk on aylık döneminde Türkiye 639.838.626 dolarlık kâğıt ve karton ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye en yüksek ihracat gelirini aynı zamanda en yüksek hurda kâğıt ve karton ithalatını gerçekleştirdiği Birleşik Krallık 'tan elde etti. 66.052.030 dolarlık ihracat ile Birleşik Krallık ilk sırada yer alırken 65.345.788 dolar ile Çin ikinci sırada yer aldı. En çok kâğıt ve karton ürünleri ihracatı yapılan üçüncü ülke ise 55.809.420 dolar ile İsrail oldu." şeklinde açıkladı.

Geri dönüşümü artıracak faaliyetler şart

Üretim tesisleri kâğıt ve karton türünde hurda ürün bulmakta zorlandığını ifade eden Boris Volfman, "Son yıllarda hammadde temini için ithalat sürekli olarak çare oldu. Fakat ithalatta ek vergi haberleri de sektörü zorluyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Türkiye'de hurdaya ayrılan kağıtların sadece %20'si geri dönüşüm ile ekonomiye tekrar kazandırılabiliyor. Çeşitli mesleki kuruluşların yaptığı araştırmalarda da kâğıt başta olmak üzere birçok hurda ve atık üründe geri dönüşüm konusunda Türkiye'nin henüz istenen oranda ilerleme sağlayamadığı görülüyor. Kâğıt geri dönüşüm oranı Avrupa ülkelerinde ise %80'lere ulaştı Hal böyle olunca sektör yeni çareler aramaya başladı." dedi.

Kâğıt ve karton ürünlerinin geri dönüşümü için iki ana çözüm üzerinde durulduğunu da açıklamalarına ekleyen Boris Volfman "İlk olarak kapsamlı bir eğitim ile temelden sıfır atık projelerinin desteklenmesi ve bu bilincin ülke çapına yayılması. İkinci çözüm ise kâğıt toplama ve ayrıştırma işini daha profesyonel ve kapsamlı bir hale getirmek. Kâğıt ve karton ürünlerinde yapılacak geri dönüşüm çalışmaları hem üreticinin maliyetlerini düşürecek hem de dışarıdan hurda ithalatını azaltarak cari açığın düşmesine fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık, İhracat, Türkiye, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Advertorial Sondakika Boris Volfman, 'Türkiye Hurda Kağıtta Geri Dönüşüm Merkezi Olacak' - Son Dakika


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