Son Dakika Haberleri: Borisov: 2019 sonuna kadar S-400 teslimatı bitecek
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Borisov: 2019 sonuna kadar S-400 teslimatı bitecek

1 saat önce

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya'nın Türkiye'ye 2019 yılının sonuna kadar tüm S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edeceğini belirtti.

Borisov: 2019 sonuna kadar S-400 teslimatı bitecek, System.String[]
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya'nın Türkiye'ye 2019 yılının sonuna kadar tüm S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edeceğini belirtti.
Borisov, Moskova'nın programa uygun ve her bir parçayı geciktirmeden teslim ettiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı açıklamalarında "Türk uzmanlarının eğitimi de dahil olmak üzere sözleşmenin uygulanması bu yıl kesinlikle tamamlanacak" dedi.
Başbakan Yardımcısı, ABD'nin, S-400'ü satın alma kararı nedeniyle Ankara'ya baskı uyguladıklarını ve ayrıca Türkiye hükümetini tehdit ettiklerini ve onlara şantaj yaptığını sözlerine ekledi. Borisov açıklamalarında, "Ancak, Türkiye'nin kararlarında çok tutarlı olduğunu söylemeliyim" ifadelerine yer verdi.


Başbakan Yardımcısı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:24 Kaynak: DHA
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