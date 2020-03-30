Borisov'dan maske şakası: "Kafam çok büyük, maske uymuyor" - Son Dakika
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Borisov'dan maske şakası: "Kafam çok büyük, maske uymuyor"

10 dakika önce

Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, Covid 19 salgını nedeniyle Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları'nda alınan tedbirleri ve tırların geçişleri ile ilgili konuları ele almak için bir araya geldi.

Borisov'dan maske şakası:

Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, Covid 19 salgını nedeniyle Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları'nda alınan tedbirleri ve tırların geçişleri ile ilgili konuları ele almak için bir araya geldi.

Salgın nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu görüşmede, Borisov'un maske esprisi güne damgasını vurdu. Borisov, esprili bir dille, "Her şeyimiz var ama maske kafamıza uymuyor, kafam büyük" dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı ve Kapitan Andrevo Sınır Kapısı arasında bulunan 'Ortak temas noktası'nda bir araya gelen Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, salgın nedeniyle alınan tedbirleri ve tırların geçişleri ile ilgili durumları görüştü.

BULGARİSTAN ESKİ HAVAALANINI TIR PARKINA ÇEVİRDİ

Bulgaristan tarafında oluşan tır kuyruklarını, Türkiye'de uygulanan 'tır parkı' ve 'sıra matik' gibi uygulamaları Bulgaristan'da uygulamaya koymaya başladıklarını dile getiren Bulgaristan Başbakanı Borisov, sınır kapısına yakın noktada bulunan ve kullanılmayan eski havaalanını tır parkına çevirdiklerini belirtti.

Borisov ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e tırların geçişine izin verdikleri ve ilgilendikleri için teşekkür ettiğini belirtti.

BORİSOV'DAN MASKE ŞAKASI

Borisov, sağlık güvenliği nedeniyle kendi kullandığı aracı ile tampon bölgeye geldi. Salgın nedeniyle sosyal mesafenin korunduğu görüşmede, Borisov'un maske esprisi güne damgasını vurdu. Borisov, esprili bir dille, "Bakın ne biçim zamanlar ortaya çıktı. Savaş gibi, görüşemiyoruz, dokunamıyoruz. Her şeyimiz var ama maske kafamıza uymuyor, kafam büyük" dedi. Borisov, çevirmenlik yapan görevliye de atıfta bulunarak, "Senin de ceketin sana dar geliyor" diyerek, gülüşmelere neden oldu.

TÜRKİYE'NİN AYLARDIR UYGULADIĞI MODELİ BULGARİSTAN DA UYGULAYACAK

Edirne Valisi Ekrem Canalp, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Malumlarınız ülkeler arasındaki karşılıklı olarak salgından dolayı tedbirler dolayısıyla Bulgaristan tarafında başlangıçta belirli bir tır kuyruğu oluştu. Gümrük işlemlerindeki yavaşlamadan dolayı oluşan tır kuyruğunu karşılıklı olarak iş birliği içerisinde Bulgar tarafıyla beraber tamamen bitirmiş durumdayız. Bulgaristan'la aramızdaki ilişkiler son derece iyi ilişkiler. Herhangi bir sorun ya da problem çıktığı zaman 24 saat kesintisiz aramızdaki diyalogla problem olan, sorun olan konuları hemen çözebiliyoruz. Bugün burada da sayın Başbakan'ın buraya gelmiş olması, bizim daha önce Edirne'de yapmış olduğumuz bir uygulamanın Bulgaristan tarafındaki karşılığının tespit etmek ve bir şekilde açılışını yapmak üzere bulunuyor. Biz Türk tarafında tır kuyrukları olduğu zaman Edirne tarafında burada, tır parkları ve tır kuyruk sistemini devreye koymak suretiyle tır kuyruklarını çözmüştük. Bu problemi çözmüştük. Şu anda Bulgaristan da geçmişte hava alanı olarak kullanılan belirli bir alanı tır park alanı olarak kullanmak suretiyle kuyrukların oluşumuna engel olacak. Bu vesileyle de artık kuyruklarda geçirilmiş olan zamanlar, sosyal tesisleri de olan belirli dinlenme imkanları da olan ve daha hijyenik koşulların olduğu tesislerde tır şoförleri, Türk tır şoförleri de aynı şekilde zamanlarını geçirme imkanları bulacaklar. Türkiye'deki uygulama şuan da Bulgaristan'da da memnuniyetle söyleyebilirim ki devreye giriyor. Bundan sonra ümit ediyorum ki artık Bulgaristan tarafında da tır kuyrukları oluşmayacak" dedi.

Kapıkule ve Kapitan Andrevo Sınır Kapıları arasında bulunan 'Ortak temas noktası'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Bulgaristan'ın Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel de hazır bulundu.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Ekrem Canalp, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:30 Kaynak: İHA

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