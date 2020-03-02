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Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum.
6 saat önce
Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:36 Kaynak: AA
Borisov: " Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır"
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