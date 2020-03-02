Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Borisov: 'Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. - Son Dakika

Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum.

6 saat önce

Borisov: "Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum.

Borisov:

Borisov: " Türkiye'ye (düzensiz göçmenlerle ilgili) kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır"

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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