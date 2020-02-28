Borisov ve Erdoğan'dan görüşme kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Borisov ve Erdoğan'dan görüşme kararı - Son Dakika

Borisov ve Erdoğan'dan görüşme kararı

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ikili arasında görüşme kararı alındı.

Borisov ve Erdoğan'dan görüşme kararı, System.String[]

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ikili arasında görüşme kararı alındı.


Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarını açması üzerine, Suriyeli mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan sınırına akın etti. Bunun üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Borisov, Erdoğan'la görüştükten sonra halihazırda Suriye'deki durum ve mültecilerle ilgili Bulgaristan için doğrudan bir tehdidin mevcut olmadığının anlaşıldığını vurguladı.


Türkiye'nin mültecilerle ilgili yaptığı olumlu katkıya yüksek değer verdiklerini ifade eden Borisov, iki ülkenin ilerde de mülteci akınının durdurulması için birlikte çalışacaklarını kaydetti. Mültecilerle ilgili böyle bir durumda Türkiye'nin yalnız bırakılmaması ve yardım edilmesi gerektiğini savunan Borisov, şehit düşen 33 Mehmetçik için taziyelerini bildirdi.


Mültecilerle ilgili Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmanın yürürlükte kalmasının ülkesi için önemli olduğunu dile getiren Borisov, mülteci politikaları konusunda AB ülkelerinin ortak bir turum içinde olmaları gerektiğini söyledi.


Borisov, Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle ilgili Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e bilgi vereceğini aktaran Borisov, önümüzdeki Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme kararı aldıklarını duyurdu. - SOFYA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bulgaristan, Türkiye sınırına bin jandarma gönderiyor
Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 03:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borisov ve Erdoğan'dan görüşme kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]