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Borlu'da dere temizlik çalışması başladı

38 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı'nın Borlu Mahallesinde dere temizlik çalışmasına başladı.

Borlu'da dere temizlik çalışması başladı, System.String[]

Mahalle Muhtarı Yunus Gökdemir de Şelekler Deresi'nde başlayan temizlik çalışması sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ'ye teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile olası su taşkınlarının önüne geçiyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Köprübaşı'nın Borlu Mahallesinden geçen Şelekler Deresi'nde temizlik çalışmasına başlandı. Mahalle Muhtarı Yunus Gökdemir de sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ'ye teşekkür etti. MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin de çalışmaları yerinde inceledi. Kısa bir süre içerisinde tamamlanacak çalışma ile dere yatağında biriken rüsubat uzaklaştırılarak taşkın riski ortadan kaldırılacak.

İşte muhtar Gökdemir'in o mesajı:

Mahalle Muhtarı Yunus Gökdemir sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: "Borlu Mahallemizde bulunan Şelekler Deresi'nde MASKİ tarafından temizlik çalışmasına başlanmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine mahallem adına teşekkür ederiz."

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Köprübaşı, Borlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:54 Kaynak: Bültenler
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