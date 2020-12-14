"Borlu kaolin" üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Bir firma tarafından geliştirilen ve bitkileri güneş yanığı, don, haşere ve susuzluk stresinden koruyan "borlu kaolin", üreticinin yüzünü güldürüyor.

Firma, Türkiye'de son yıllarda tarımda kullanılmaya başlayan kaolini, borla birleştirerek üreticilerin kullanımına sundu.

Üreticiler tarafından kullanılan borlu kaolin sebze ve meyveleri güneş yanığı, don, haşere ve susuzluk stresinden korurken, ürünlerin verimini de artırıyor.

Firma yetkilisi Ahmet Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borlu kaolinin su kaynaklarına, insana, çevreye ve hayvanlara herhangi bir zararlı etkisi olmadığını söyledi.

Bu karışımın içerdiği bor sayesinde bitkilerdeki bor eksikliğini de önlediğini belirten Soysal, "Bu yıl Şarköy ilçesinde zeytin bahçelerinde borlu kaolin kullanıldı. Sonuçlar da bizi gayet mutlu etti. Amacımız ürünlerin güneşten ve zeytin sineğinden korunması, bunların yanında da içerdiği borla bitki beslenmesinin devam etmesi." dedi.

Borlu kaolinle bitkileri susuzluk stresinden de kurtardıklarını anlatan Soysal, "Güneşin çok fazla etkili olduğu dönemlerde bitkilerin susuzluk stresine girerek kendilerini kapatmasını önlemek, fotosentez devam ederken de borla kendisini beslemesini devam ettirmesini amaçladık. Bunları yaparken de hiç bir kimyasal müdahalede bulunulmuyor. Zeytin sineği ve diğer haşereler için herhangi bir ilaç atılmıyor. Bir kaç yıl içinde de toprak ıslahındaki önemini de daha iyi göreceğiz." diye konuştu.

"Çalışmaları tamamladık ve patentimizi aldık"

Soysal, Trakya'da toprakların bor bakımından zayıf olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kaolin kili ABD'de 1950 yılından beri kullanılan bir ürün. Son bir kaç yıldır Türkiye'de de uygulanmaya başladı. İthal ürünlerin fiyatları çok yüksek. Yerli ürünler de yetersiz kalıyor. Biz istenilen ürünü bulduk. Ülkemizin değerli bir madeni olan boru miksleyerek çiftçimizin hizmetine sunmak istedik. Gerekli çalışmaları tamamladık ve patentimizi aldık. Borlu kaolin Türkiye'de ve dünyada ilk şu anda. Bize destek olan Eti Maden ile Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ederiz."

Ürünün Türkiye'de ve dünyada kullanımının yaygınlaşmasının beklendiğine işaret eden Soysal, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçilerimiz borlu kaolin ile doğal bir koruma sağlarken, toprağın bor ihtiyacını da gideriyor ve genelde yurt dışından temin edilen borlu bileşenleri kullanmasına gerek kalmıyor. Ürünümüzü sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Daha önce de Gaziantep'te ürünümüzü kullandık. Orada bir fıstık tarlasında denedik borlu kaolini. Üreticilerden aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Gaziantep'te gelecek yıl 15 bin dönüm arazide borlu kaolini kullanmak üzere üreticilerle anlaştık. İhracat konusunda da çok umutluyuz. Önümüzdeki dönemlerde yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda ürünümüzü tanıtacağız."

Üretici Can Gürsoy da Şarköy'de 600 dekar alanda zeytin üretimi yaptığını dile getirdi.

Borlu kaolinin zeytinlerde yağ oranını artırdığının altını çizen Gürsoy, şunları kaydetti:

"Bu sene zeytin tarlalarımızda borlu kaolini denedik. Bor, yağlı bitkilerde yağ oranını artırıyor. Kaolin bitkileri güneş yanığına karşı korumak amaçlı kullanılıyor. Biz kullandığımızda borlu kaolinin zeytin sineğine karşı da çok etkili olduğunu gördük. Zeytinde sinekten dolayı zarar ediyorduk. Bu sene neredeyse hiç olmadı. Ürünlerimiz güneşten etkilenmedi. Borlu kaolinden güzel sonuçlar aldık. İnşallah uzun yıllar kullanacağız."