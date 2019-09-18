Son Dakika Haberleri: Borneo ve Sumatra'daki orman yangınları nedeniyle yaşam savaşı veren orangutanlar görüntülendi
BBC
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Borneo ve Sumatra'daki orman yangınları nedeniyle yaşam savaşı veren orangutanlar görüntülendi

1 saat önce

Her yıl yaşam alanlarının yok edilmesi nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Borneo orangutanları bu yıl iyice artan yangınlardan kaçmaya çalışırken görüntülendi.

Borneo ve Sumatra'daki orman yangınları nedeniyle yaşam savaşı veren orangutanlar görüntülendi, System.String[]

Endonezya'nın Borneo ve Sumatra adalarındaki orman alanlarında çıkarılan yangınlar yüzünden sayıları zaten iyice azalan orangutanlar yaşam savaşı veriyor.

Latince isimleri Pongo pygmaeus olan Borneo orangutanları bu hafta adanın Marang bölgesinde Palangkaraya'nın çeperlerinde nehir kenarlarında görüntülendi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo en kötü etkilenen alanlara yaptığı ziyarette yangınları söndürmek için uçaklar, suni yağmur, hatta dua etmek de dahil ellerinden gelen herşeyi yaptıklarını söyledi.

Yetkililer hafta başında yangınlarda parmağı olduğundan kuşkulanılan 200 kadar kişinin gözaltına alındığını ve 4 şirket hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Endonezya dışında Malezya ve Brunei'nin de toprakları olan Borneo adasında yangınların yol açtığı hava kirliliği tehlikeli boyutlara çıkınca yüzlerce okul kapatıldı.





Tarım alanları açmak için çıkarılan yangınlar yüzünden yok olan ormanlar bir çok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

İnsan eliyle çıkarılan bu yangınlardaki hızlı artış hem Asya'nın güneyinde yarattığı hava kirliliği ve sis hem de küresel ısınmaya yapacağı etkiler bakımından kaygı yaratıyor.





Yakınlarda alınan uydu görüntüleri, Endonezya'nın Borneo ve Sumatra adalarında her yıl çıkarılan ve önemli bir sorun olan bu yangınlarda bu yıl keskin bir artış olduğuna işaret ediyor.

Bunda bu yıl yaşanan kuraklığın da etkisi olduğu düşünülüyor.





Güney Asya Meteoroloji Kurumu Salı günü en alevli yangınlardan bir kısmının etkisini kaybettiğini ancak çıkan dumanların çok geniş bir alana yayıldığını bildirdi.


Cumhurbaşkanı, Joko Widodo, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:24 
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