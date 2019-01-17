Son Dakika Haberleri: Bornova 1881 Spor ve Foça Belediyespor Puanları Paylaştı

Bornova 1881 Spor ve Foça Belediyespor Puanları Paylaştı

1 saat önce

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında, Bornova 1881 Spor ile Foça Belediyespor beraber kaldı.

Bornova 1881 Spor ve Foça Belediyespor Puanları Paylaştı, System.String[]
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında, Bornova 1881 Spor ile Foça Belediyespor beraber kaldı.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında, Bornova 1881 Spor ile Foça Belediyespor karşı karşıya geldi. Bornova Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını deplasmanda Foça Belediyespor galip tamamladı. 90 dakikanın sonucunda ise takımlar 2-2 beraber kaldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

İzmir, Foça Belediyespor, Bornova, Spor
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