Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı dezenfekte edildi

6 saat önce

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, TFF 1. Lig'de bu akşam oynanacak Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı öncesi dezenfekte edildi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı dezenfekte edildi, System.String[]

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, TFF 1. Lig'de bu akşam oynanacak Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı öncesi dezenfekte edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Altınordu ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor arasında saat 19.00'da oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Aziz Kocaoğlu, Balıkesirspor, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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