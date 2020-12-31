Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan depremzedelere yılbaşı ziyareti - Son Dakika

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından geçici barınma merkezinde kalan depremzedelere yılbaşı ziyaretinde bulundu.

Bayraklı ilçesindeki barınma merkezini Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile birlikte ziyaret eden İduğ, depremzedelere kahve, çikolata ve çocuklar için oyuncak hediye etti.

Depremzedelerle sohbet eden İduğ, "Bu yılın yaralarını inşallah 2021 yılında saracağız. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. Bir daha bu acıların yaşanmamasını diliyoruz. Her sıkıntınızda yanınızdayız." dedi.