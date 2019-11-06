Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan, Kadın Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 8 Kasım'da Hollanda ile yapacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Kadın A Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kadın futbol takımı oyuncuları ve antrenörleriyle bir araya geldi.

Takıma her türlü destek vereceklerini belirten İduğ, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 8 Kasım Cuma günü 19.00'da başlayacak karşılaşmayı izlemek isteyenler için saat 17.00'de Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan araç kaldıracaklarını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İduğ, statta ilk kez bir milli maç oynanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bu Bornovalılar için büyük onur. O akşam stadı dolduralım. Bir ilki yaşarken hep birlikte olalım. Her zaman kadınların yanında yer alıyoruz. Çağrımız, kadınların tribünleri doldurmaları için. Kadın belediye başkanlarından meclis üyelerine, iş insanlarından meslek örgütü temsilcilerine kadar iş ve sosyal yaşamda var olan tüm kadınları bu maçta görmeyi arzuluyoruz. Milli maç olmasının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratabileceğimiz, kadına yönelik şiddete ses verebileceğimiz bir etkinlik. Kadın futbolcularımız sahada mücadele ederken, tribünlerden de cinsiyet eşitliğine vurgu yapalım."