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Bornova Belediyesi EGİAD elele verdi - Son Dakika

Bornova Belediyesi EGİAD elele verdi

26.11.2021 09:07
Bornova Belediyesi EGİAD elele verdi

Bornova Belediyesi ve EGİAD (Ege Genç İş İnsanları Derneği) Bornova Belediyesi'nin vizyon projeleri; Dijital Sınıf ve Altın Bilezik ile kısa süre önce Bornova'da açılan İstasyon İzmir'de birlikte çalışmak amacıyla işbirliği protokolü yaptı.

İstasyon İzmir, Altın Bilezik ve Dijital Sınıf için işbirliği protokolü

İlgili protokole Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer imza attı.

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve yönetim kurulu üyeleriBornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Ziyarete, Yelkenbiçer ile birlikte Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Karacar, Başak Çayır Canatan, Mert Hacıraifoğlu, Filip Minasyan da katılDI. Bornova Belediyesi'nin işverenler ile iş arayanları buluşturan Altın Bilezik Projesi, öğrencilere uzaktan eğitim desteği verdiği Dijital Sınıf Projesi, Ege'den dünyaya girişimcilik köprüsü olacak olan İstasyon İzmir Projesi kapsamında iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyorum

Yerel yönetimler ile sivil toplum örgütleri işbirliğinin önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, EGİAD'ın İzmir'in en güçlü sivil toplum kuruluşları arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarından gelen biri olarak sizlerle birlikte çalışmayı gerçekten çok önemsiyorum. İşbirliği yaptığımız proje ve çalışmaları sizlerle birlikte daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Genç ekibinizle İstasyon İzmir'de özellikle kadınlara yönelik çalışmalar yapacağınızı, Altın Bilezik projemiz aracılığı ile de gençlerimizin istihdamına önemli katkılar sağlayacağınızı düşünüyorum. Dijital Sınıfı da hep birlikte bütün Türkiye'ye yaymamız gerekiyor. Burada olma sebebimiz insanlara katkı koymak. Bizler bunun peşindeyiz. İyi ki varsınız. Bu işbirliğinin hem Bornova Belediyesi'ni hem de EGİAD'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Deneyimleriniz bizim için önemli

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise Başkan İduğ'un içlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu nedenle buraya çok rahat geldik. Bornova Belediyesi'ni kendi evimiz gibi görüyoruz. Yaptığımız işbirliği ile birlikte kendisinin deneyimlerinden de faydalanacağımızı düşünüyorum" dedi. EGİAD olarak 2015 yılında hayata geçirdikleri'Melek Yatırım Ağı' projesinden söz eden Yelkenbiçer, "EGİAD Melekleri olarak 6 yıldan bu yana 20girişime 3 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bornova'da faliyete geçen İstasyon İzmir ile bu desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu işbirliği için Başkan İduğ'a ve Bornova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bornova Belediyesi EGİAD elele verdi

Bornova Belediyesi, İzmir, Altın, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi EGİAD elele verdi - Son Dakika


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