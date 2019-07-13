Bornova Belediyesi Liyakat Derneği ile güçbirliği yapacak

Liyakat (Lider Yaratıcı Katılımacılar Derneği) Başkanı Berkay Eskinazi ve yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelen Başkan İduğ, özellikle çocukların eğitimi, gençlerin istihdamı ve kadınların üretime katılmasına yönelik projelerde birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Berkay Eskinazi ise Başkan İduğ'un ortaya koyduğu vizyon ve anlattığı prolerinin kendisinde büyük heyecan yarattığını belirterek,"İnşallah uzun yıllar hep birlikte, kolkola güzel işlere imza atarız" dedi.

Liyakat (Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği) Başkanı Berkay Eskinazi, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyeleri; İlhan Başar, Nurdan Pekcan, Gülçin Güloğlu Oğuz'un da bulunduğu ziyarette birlikte neler yapılabileceği konuşuldu.

Belediyeciliğin iş dünyasından farklı olarak pek çok alanda bilgi sahibi olmayı gerektirdiğini vurgulayan Başkan Mustafa İduğ, kurumlararası işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İduğ, "Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi bizim öncelikli olarak odaklığımız alanlar arasında yer alıyor. Onları üniversiteye girerken değil de daha küçük yaşlarda yetenek ve ilgi alanlarına göre mesleklere yönlendirmek istiyoruz. Bununla birlikte ev kadınlarının üretime katılarak ekonomiye katkı koymaları ve gençlere istihdam olanakları yaratılmasına yönelik projelerimiz var. Bu anlamla Liyakat Derneği ile de çalışmak çok büyük sinerji yaratacaktır. Sizlerle olan işbirliğinin artarak devam etmesini isterim" dedi.

Başkan İduğ'un ortaya koyduğu vizyon ve anlattığı prolerinin kendisinde büyük heyecan yarattığını söyleyen Berkay Eskinazi ise "Yeni yapacağımız çalışmalarla birliktedaha önce hayata geçirdiğimiz projelerden sürdürülebilir olanların Bornova Belediyesi'nin de katkıları ile gelişerek devam etmesini arzu ediyorum. İnşallah uzun yıllar hep birlikte, kolkola güzel işlere imza atarız" diye konuştu.