Bornova Belediyesi'nden Çocuklar İçin Resim Ve Öykü Atölyesi

Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'n gerçekleşen resim ve öykü atölyesine yakınlarda ikamet eden üyeler buluştu.

Bornova Belediyesi'nin çocukların sosyalleşmelerine ve kaliteli vakit geçirmelerine aracılık etmek için kurduğu Çocuk Kulübü'nün üye sayısı 10 bini geçerken, kulüpüyeleri de her hafta farklı bir etkinlikte buluşuyor. 7-14 yaş arasındaki çocukların tiyatrodan sinemaya, spordan sanata çeşitli etkinliklerle eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmeleri için kurulan kulüp, 2017 yılından bu yana hizmet veriyor.

Atatürk Mahallesi'nden bir araya geldiler

Sinema, tiyatro, gezici atölye ve doğum günü kutlamaları gibi aktiviteler gerçekleştiren kulüp üyesi Bornovalı çocuklar Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'n gerçekleşen resim ve öykü atölyesinde biraraya geldi.

Organizasyonda çocuklar 'Bornova'yı Boyuyorum' temalı çalışma ile Bornova'nın tarihi değerlerinden olan Atatürk Kitaplığı ve Dramalılar Köşkü ile Misket Üzüm resimlerini boyadı. Ailellerinde çocukların yanında olduğu etkinlikte gönüllü olan minikler mikrafonu alarak hikaye kitabı da okudu.