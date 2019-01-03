Son Dakika Haberleri: Bornova Belediyesi'nden Eğitime Tam Destek

Bornova Belediyesi'nden Eğitime Tam Destek

1 saat önce

Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi ilçede yaşayan çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bornova Belediyesi'nden Eğitime Tam Destek, System.String[]

Her yıl artan öğrenci sayısı ve hizmet kalitesi ile örnek olan BELGEM, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılar elde ederken, okul derslerine destek ve ingilizce kursları da veriyor. Ayrıca merkez içerisinde düzenlenen Dost Bilim Evi Etkinlik Sınıfları sayesinde de minikler bilimle tanışıyor.

Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (BELGEM), ilçede yaşayan çocuklar için düzenlediği kurslarla eğitimde fark yaratıyor. Her yıl 6 bin 500 civarında öğrencinin yararlandığı ücretsiz eğitimler çocukların başarı oranını yükseltiyor. Merkezde verilen eğitimlerde Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılar elde ediliyor. Ayrıca 6, 7, 8 ve 12. Sınıflar için okul derslerine destek ve ingilizce kursları da verilen merkezde düzenlenen Dost Bilim Evi Etkinlik Sınıfları ile de minikler eğlenerek bilimi öğreniyor.

BELGEM'den yararlanmak isteyenlerde başarılı ve okul dışında başka bir eğitim desteği alamayanlara öncelik tanınıyor. Eğitime destek kursları 12. sınıflarda Çamdibi'ndeki merkez binada, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda Çamdibi'ndeki merkez binanın yanısıra Pınarbaşı, Mevlana ve Evka-4'teki şubelerde veriliyor. Ayrıca İngilizce kursları Çamdibi Merkez bina, Pınarbaşı, Mevlana, Doğanlar Prof. Dr. AyselBayraktar Kültür Merkezi ve Evka-4 binalarının yanında Altındağ Kültür Merkezi ile Cumhuriyet Evi'nde de düzenleniyor.

Kitaplar da ücretsiz

Bornova'da eğitim gören öğrencilerin okul başarılarını ve kişisel gelişimlerini artırmak için kurulan BELGEM'de öğrencilerin kullandığı ders kitapları, kitapçık ve basılı yayınlarda ücretsiz olarak dağıtılıyor.2018-2019 döneminde İngilizce kurslarına katılan ve tüm derslerden yararlanan öğrenciler ile 6, 7, 8 ve 12. sınıflarda YKS/LYS'ye hazırlanan gençlerin eğitim gördüğü kurslarda 13 bin 200 adet ders kitabının yanında 19 bin 600 kitapçıkve 1 milyon 916 bin sayfa basılı yayın dağıtımı yapıldı.

Dost Bilim Evi Etkinlik Sınıfları

Çocukların hayatlarında objektif bakış açısı kazanmaları amacıyla açılan Dost Bilim Evi etkinlik sınıflarında çocuklar Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe derslerini; oyunlar, bulmacalar ve kendi yaptıkları çeşitli materyallerle eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.Derslerde proje tabanlı aktif öğrenme sistemi ile çocukların akademik başarılarına katkı sağlanması hedefleniyor. Dil etkinlikleri kapsamında öğrencilerin Türkçe gönüllüsü olmaları amaçlanırken, fen etkinlikleri ile öğrencilerin bilimsel bir bakış açısı kazanmaları amaçlanıyor. Akıl Oyunları ile matematiğin soyut yanlarını duyularla algılamaları ve matematiğe dokunabilmeleri sağlanıyor.

Belgem öğrencileri uluslararası yarışmalarda

Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (BELGEM) öğrencileri uluslarası yarışmalara da katılıyor. Geçtiğimiz yıl Fransa merkezli Uluslararası Kanguru Matematik Olimpiyatlarında 22 öğrenci hazırlayan merkez, bu yıl Kanguru Olimpiyatlarının yanında 15. URFODU Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'na da 37 öğrenci ile katıldı. Metematik alanında yapılan yarışmaya katılan öğrencilerden 27'si ilk etabı geçti. Kanguru Olimpiyatlarına ise bu yıl 60 öğrenci Belgem öğretmenleri tarafından üzretsiz olarak hazırlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:01 Kaynak: Bültenler

Merkez, Bornova, Güncel
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