Bornova Belediyesi'nden genç sinemacılara uluslararası destek - Son Dakika

Faaliyetlerini Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde sürdüren

Hem kurum olarak, hem de çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler üretip uluslararası kuruluşlardan hibe desteği alan Bornova Belediyesi, İzmir'deki genç sinema tutkunlarıyla yeni bir proje hayata geçiriyor. İşbirliği kapsamında faaliyetlerini Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde sürdüren İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği(İFTYD) ile ortaklaşa hayata geçirilen "Gençlerle Belgesel Sinema" projesiyle UNESCO Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (International Fund for Cultural Diversity) için başvuru yapıldı. Proje kapsamında, Bornova Belediyesi Atatürk Sivil Toplum Yerleşkesi'nde, dernek üyeleri tarafından belgesel sinema konusunda atölye çalışmaları yapılıp, belgesel film günleri gerçekleştirilecek.

İşbirliklerimiz sürecek

IFTYD, sektör profesyonelleri, akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan bir sivil toplum örgütü olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Proje ile İzmir ve bölgesinde nitelikli film üretimini desteklemek ve nitelikli bir izleyici kitlesi oluşmayı hedefliyoruz. Kentimize ve geleceğimiz olan gençlerimize katkı sağlamak adına böylesi işbirliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Etkin bir dernek

Covid 19 salgını nedeniyle faaliyetlerini on-line olarak sürdüren İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği, farklı ülke kısa film örneklerini izleyici ile buluşturduğu "Ülke Sinemaları" kuşağında her ay bir ülke kısa film örneklerinin gösterimi ardından yönetmenleri ile çevrim içi söyleşiler gerçekleştirdi. Bugüne kadar söyleşiler, atölyeler, film gösterimleri düzenleyen derneğin son projesi "Nefret Duvarından Bir Tuğla da Sen Çek" adlı kısa film atölyesinde öğrenciler, mültecilere yönelik nefret diline karşı 5 kısa film üretti.