Bornova Belediyesi'nden üretici kadınlara tam destek - Son Dakika

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un kadın üreticileri desteklemek üzere başlattığı çalışma kapsamında Özkanlar Pazarı'nda kendilerine ayrılan stantlarda satış yapan Bornovalı kadınlar, çevre ilçelerden gelen kadın kooperatiflerini ağırlıyor, ürünlerini satmaları için yardımcı oluyor. Kadınların ekonomik üretime aktif katılımının toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan İduğ, "Kadın sorunun çözümü için kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları oldukça önemli bir yer tutuyor. Bornova Belediyesi olarak kadın üreticilere, kooperatiflere destek vererek kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Kadın üreticilerden Başkan İduğ'a teşekkürler

Geçtiğimiz hafta Çeşme'den gelen kadınları konuk eden kooperatif üyesi kadınların paylaştıkça kazanacaklarına inandıklarını belirten Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hürriyet Yıldız, "Kadınlar olarak birbirimizle dayanışma gösteriyor, birlikte kazanıyoruz. Çeşme Dalyan Mahallesi'nden gelen kadınların el emeği ürünlerini satarak ailelerine destek olduklarını görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Gün boyu birlikte satış yapacağız. Bize bu fırsatı sunan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a Bornovalı kadınlar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Çeşmeli kadınlar adına konuşan Elif Keleş de kendilerini arayarak Bornova'ya davet eden ve kentin en işlek noktalarından biri olan Özkanlar Pazarı'nda yer tahsis eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür etti.