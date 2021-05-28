Bornova Belediyesi'nden vatandaşa vergi kolaylığı - Son Dakika

Vatandaşlara hem veznelerden, hem de internet üzerinden ödeme yapma imkanı sunan Bornova Belediyesi, ayrıca belediye bahçesine bulunan akıllı vezneden de 24 saat ödeme alabiliyor.

Koronavirüs salgını için Bornova Belediyesi'nin aldığı tedbirler kapsamında vergi ödemelerinde oluşan yoğunluğun önüne geçilebilmesi için mükellefler, ödemelerini 10:00 – 16:00 saatleri arasında Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi ve Çamdibi Veznesi'nden gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden ve internet bankacılığı sistemi üzerinden de mükellef sicil numarası ile ödeme yapılabiliyor.

Mobil araç caddelerde

Ayrıca ilçenin farklı noktalarına mobil vergi aracı yollanırken,belediye.bornova.bel.tr web adresinden ve belediye binası bahçesinde bulunan akıllı vezneden de günün 24 saati online olarak ödeme yapılabiliyor.Kalabalığa girmeden ödeme yapan Bornovalılar, sistemden memnun olduklarını dile getiriyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, vatandaşların vergilerini daha rahat ödemeleri için her türlü kolaylığı sağladıklarını belirterek, yoğunluk yaşanmaması için mükelleflerin vergi ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda hatırlatma yaptı. Başkan İduğ, "Bornovalılar, vergi ödeme konusunda her zaman büyük bir hassasiyet gösteriyor. Toplanan vergiler ilçemize hizmet ve yatırım olarak geri dönüyor" dedi.