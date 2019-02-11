Son Dakika Haberleri: Bornova Belediyesi'nin Hobi Kurslarına Yoğun İlgi

Bornova Belediyesi'nin Hobi Kurslarına Yoğun İlgi

1 saat önce

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları bünyesinde gerçekleşen Seramik Kursu'nda yapılan çalışmalar göz doldurbuyor.

Bornova Belediyesi'nin Hobi Kurslarına Yoğun İlgi, System.String[]

Bornova Merkez Kurs binasında gerçekleşen seramik eğitimlerinden bu yıl 8-12 yaş ve 18 yaş üzeri olmak üzere 88 kişi yararlanıyor.

Bornova Belediyesi'nin vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesi ve meslek sahibi olmaları için gerçekleştirdiği kurslardan Seramik kursuna katılan kursiyerler toprağı sanat esrine dönüştürüyor. Kurslara katılan vatandaşlar birbirinden farklı objeler üretiyor.

Yılda 2 dönem halinde yapılan ve bu dönem 88 vatandaşın eğitim gördüğü kurslardan8-12 yaş ve 18 yaş üzeri Bornovalılar yararlanıyor. İki eğitmen tarafından Bornova Merkez kurs binasında verilen dersler 7 gurup halinde hafta haftanın bir günü ve 2,5 saat şeklinde gerçekleşiyor.

Kurslara ilk kez başlayanlara önce malzemeler ve yöntemlerle ilgili teorik bilgi veriliyor. Adından dönem boyunca devam eden derslerde kursiyerler seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanmayı öğrenerek farklı tekniklerle ürün ortaya koyabilme bilgi ve becerilerini ediniyor. Ayrıca eğitimlerde çimdikleme ve sıvama yöntemi, sucuk yöntemi, plaka yöntemi, dekorlama, sır hazırlama, sırlama ve pişirme yöntemleri de öğretiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:02 Kaynak: Bültenler

Merkez, Bornova, Yerel, Güncel
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