Son Dakika Haberleri: Bornova Belediyesi'nin Keman Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Bornova Belediyesi'nin Keman Kursları Yoğun İlgi Görüyor

1 saat önce

Bornova Belediyesi kültür, sanat ve spor alanlarında gerçekleştiği projelerle vatandaşlara katkı sağlıyor.

Bornova Belediyesi'nin Keman Kursları Yoğun İlgi Görüyor, System.String[]

Bu kapsamda yılda 2 dönem halinde ücretsiz olarak faaliyet veren Hobi ve Beceri Edindirme Kursarı'nda zumbadan yogaya, resimden müziğe bir çok başlıkta kurslar düzenleniyor.

Verilen enstürman kurslarından biri olan keman eğitimleri de yoğun ilgi görüyor.

Bornova Belediyesi'nin müzik aletleri kullanımının yaygınlaştırılması ve bu alanda yetenekli kişilere destek verilmesi amacıyla düzenlediği ücretsiz eğitimler yoğun ilgi görüyor. Yılda 2 dönem şeklinde yapılan bu eğitimlerden biri olan Keman kurslarından8 yaş üzeri çocuk ve yetişkinler yararlanıyor.

Bu dönem81 kişin eğitim gördüğü dersler haftada bir gün bir saat olarak veriliyor. Kurslar sayesinde özellikle çocukların müziğe olan yeteneklerinin temelini daha bilinçli bir şekilde atmaları hedeflenirken, ilk kez böyle bir eğitim almanın da ayrıcalığını yaşamaları sağlanıyor.

Alanlarında uzman 2 eğitmen tarafından verilen Keman dersleri Bornova Merkez' de bulunan Engelliler Merkezi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisler, Cumhuriyet Evi ile Mevlana, Pınarbaşı ve Altındağ Kültür Merkez'lerinde yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:01 Kaynak: Bültenler

Merkez, Bornova, Güncel
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