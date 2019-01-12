Bornova Belediyesi'nin Zumba Kurslarına Yoğun İlgi

Zumba ile hem dans hem spor

3 ayrı merkezde haftada bir gün olarak gerçekleşen kurslardan 105 kadın yararlanıyor. Müzik eşliğinde dans ederek spor yapan kadınlar hem kilo veriyor, hem de eğleniyor.

İlçede yaşayanların spor yapmalarına olanak sağlamak için kurslar açan, mahallelere futbol ve basketbol sahaları yaparak parklara spor aletleri yerleştiren Bornova Belediyesi, kadınlar için Zumba Kursu da düzenliyor. Hobi ve Beceri Edindirme Kursları içinde düzenlenen ücretsiz Zumba dersleri özellikle zayıflamak ve formunu korumak isteyen kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 18 yaş üzeri genç yaşlı birçok kadının katıldığı dersler haftada 1 gün bir saat şeklinde gerçekleşiyor.

Bornova Engelliler Merkezi içinde bulunan Kurs Merkezi, Altındağ Kültür Merkezi ve Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri'n de verilen derslerden toplam 105 kadın yararlanıyor.Hızlı ve yavaş ritimli müziklerle direnç çalışmalarından oluşan Zumba egzersizleri sayesinde kursiyerler, kalori yakarak hem kilo veriyor, hem de zinde kalıyor. Bornova Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz kurslardan memnun olan öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlar için teşekkür etti.