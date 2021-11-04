Bornova Belediyesi Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koroları yeni koristler arıyor - Son Dakika

Türk kültürünün bir parçası olan Türk Halk ve Türk Sanat Müziğini yaşatmak, sahip çıkmak ve icra etmek amacıyla Bornova Belediyesi bünyesinde düzenlenen koro eğitimleri Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. 9 Kasım'da başlayacak olan THM Koro çalışmaları her Salı 18:00-20:00 saatleri arasında yapılırken, 11 Kasım tarihinde başlayacak TSM Koro eğitimleri de her Perşembe günü 18:00-21:00 saatleri arasında yapılacak.

Her alanda daha yaşanabilir bir kent yaratmak için kültür ve sanata büyük önem verdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı dr. Mustafa İduğ, "Biz herkesin, geleneksel Türk müziğimizi sevmesini ve yakından tanımasını istiyoruz. Buna gönül ver verrmiş tüm yetenekleri aramıza katılmaya bekliyoruz" dedi.

Kurslarda yararlanmak isteyenler forum.bornova.bel.tr adresinden online olarak başvuru yapabilecek. Ayrıca bilgi almak isteyenler Bornova Belediyesi 999 29 29 numaralı hattından dahili 5806'yı arayabilir.