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Bornova Belediyesi Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koroları yeni koristler arıyor - Son Dakika

Bornova Belediyesi Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koroları yeni koristler arıyor

04.11.2021 10:33
Bornova Belediyesi Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koroları yeni koristler arıyor

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edinme Kursları 2021-2022 dönemi içinde verilecek eğitimlerden yararlanmak isteyen 18 yaş üzeri vatandaşlar için son başvuru tarihi 5 Kasım.

Türk kültürünün bir parçası olan Türk Halk ve Türk Sanat Müziğini yaşatmak, sahip çıkmak ve icra etmek amacıyla Bornova Belediyesi bünyesinde düzenlenen koro eğitimleri Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. 9 Kasım'da başlayacak olan THM Koro çalışmaları her Salı 18:00-20:00 saatleri arasında yapılırken, 11 Kasım tarihinde başlayacak TSM Koro eğitimleri de her Perşembe günü 18:00-21:00 saatleri arasında yapılacak.

Her alanda daha yaşanabilir bir kent yaratmak için kültür ve sanata büyük önem verdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı dr. Mustafa İduğ, "Biz herkesin, geleneksel Türk müziğimizi sevmesini ve yakından tanımasını istiyoruz. Buna gönül ver verrmiş tüm yetenekleri aramıza katılmaya bekliyoruz" dedi.

Kurslarda yararlanmak isteyenler forum.bornova.bel.tr adresinden online olarak başvuru yapabilecek. Ayrıca bilgi almak isteyenler Bornova Belediyesi 999 29 29 numaralı hattından dahili 5806'yı arayabilir.

Bornova Belediyesi, Kasım, İcra, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koroları yeni koristler arıyor - Son Dakika


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