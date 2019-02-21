Son Dakika Haberleri: Bornova Belediyesinde grev kararı alındı

Bornova Belediyesinde grev kararı alındı

47 dakika önce

İzmir'de Bornova Belediyesi şirketlerinden Bornova Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı.

Bornova Belediyesinde grev kararı alındı, System.String[]
İzmir'de Bornova Belediyesi şirketlerinden Bornova Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:15 

İzmir, Bornova, Ekonomi
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