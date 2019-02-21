Bornova Belediyesinde grev kararı alındı
47 dakika önce
İzmir'de Bornova Belediyesi şirketlerinden Bornova Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı.
İzmir
'de Bornova
Belediyesi şirketlerinden Bornova Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:15
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