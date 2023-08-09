Bornova Belediyesinin zeytin ağacı kesimine mahalleliden tepki

İzmir'in Bornova ilçesinde bir sitenin inşaatının önündeki yolun genişletilmesi için parkta bulunan 8 ağaç, Bornova Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Mahalle sakinleri, daha önce de inşaat alanı açmak için ağaç kesildiğini belirterek tepki gösterdi. İzmir'in Bornova ilçesinde belediye ekiplerinin ağaç kesmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

DAHA ÖNCE DE AĞAÇ KESİLMİŞ

Erzene Mahallesinde bir sitenin inşaatının önündeki yolun genişletilmesi için parkta bulunan 8 ağaç, Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Bölgede daha önce de inşaat alanı açmak için çok sayıda ağacın kesildiğini öne süren mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde vatandaşların tepkisine rağmen ekiplerin ağaç kesimini sürdürdüğü anlar yer aldı.

"BELEDİYE KARARI" DİYEREK KESİME DEVAM ETTİLER

Mahalle sakinleri, ağaç kesimine devam edildiğini belirterek, kesimi durdurmaya çalıştıklarını ancak ekiplerin 'Belediyenin kararı' diyerek kesime devam ettiğini söyledi. Mahalleli, konuyla ilgili Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'dan açıklama bekliyor.

AYNI BÖLGEDE 16 AĞAÇ DİKİLECEK

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamada ise siteye giriş yolunun açılması amacıyla inşaat firması tarafından yapılan başvuru üzerine 9 ağacın kesildiği, aynı bölgede 16 ağacın dikileceği ifade edildi.