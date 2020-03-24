Bornova Belediyespor'da Clark takımdan ayrıldı, Rızvic ise İzmir'de kaldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bornova Belediyespor'da Clark takımdan ayrıldı, Rızvic ise İzmir'de kaldı! - Son Dakika Spor

Bornova Belediyespor'da Clark takımdan ayrıldı, Rızvic ise İzmir'de kaldı!

6 saat önce

Bornova Belediyespor Genel Menajeri Çağlar Karabulut, kararı oyunculara bıraktıklarını belirtip, "Amerikalı sporcumuz Donte Clark ile uçuşların kısıtlanması, ülke sınırlarının kapatılması ihtimalini göz önünde bulundurarak, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde protokol imzalayıp ülkesine...

Bornova Belediyespor'da Clark takımdan ayrıldı, Rızvic ise İzmir'de kaldı!, System.String[]

Bornova Belediyespor Genel Menajeri Çağlar Karabulut, kararı oyunculara bıraktıklarını belirtip, "Amerikalı sporcumuz Donte Clark ile uçuşların kısıtlanması, ülke sınırlarının kapatılması ihtimalini göz önünde bulundurarak, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde protokol imzalayıp ülkesine dönmesi yönünde birlikte karar verdik. Liglerin devam etmesi halinde güncel durumu değerlendirerek yol haritamızı belirleyeceğiz. Hasan Rızvic ise ailesi ile birlikte bu süreci İzmir'de kalarak değerlendirmek istediğini belirtmesinin ardından ilerleyen günlerde süreçle ilgili karar vermek adına tekrar görüşmek üzere karşılıklı anlaşmaya vardık. Umarım ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günleri, bir an önce geride bırakır ve basketbolun güzelliklerini konuşuyor oluruz" açıklamasını yaptı.

Bornova, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:41 

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