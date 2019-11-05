Son Dakika Haberleri: Bornova Belediyespor'da Faruk Beşok dönemi!
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Bornova Belediyespor'da Faruk Beşok dönemi!

7 saat önce

Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zafer Aktaş'ın ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji ile anlaşmasının ardından, takımın başına Faruk Beşok getirildi.

Bornova Belediyespor'da Faruk Beşok dönemi!, System.String[]

Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zafer Aktaş'ın ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji ile anlaşmasının ardından, takımın başına Faruk Beşok getirildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Faruk Beşok, doğup büyüdüğü Bornova'da olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Türk basketboluna yeni isimler kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise öncelikli amaçlarının yetenekli gençleri keşfedip, yukarılara taşımak olduğunu söyledi. İduğ, Bahçeşehir Koleji ile anlaşan Zafer Aktaş'a da yeni takımında başarılar diledi.

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Zafer Aktaş, Faruk Beşok, Bornova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:38 
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