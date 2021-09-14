Bornova Belediyespor, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Bornova Belediyespor Karşıyaka ismiyle mücadele edecek

Karşıyaka Spor Kulübü ile iş birliğine giden Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor, imzalanan 3+3 yıllık anlaşmayla ligde Bornova Belediyespor Karşıyaka adıyla mücadele edecek.

Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Süper Lig takımlarının genç yeteneklerine süre verememesinin Türk basketbolunda yetenek gelişiminde en önemli sorun olduğunu söyledi.

Büyükkarcı, bu durumun genç basketbolcuların üst düzey rekabetçi deneyim kazanmalarına engel olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bornova Belediyesi büyük özverilerle çok başarılı bir takım oluşturdu ve bu takımı Süper Lig'in bir alt liginde yarışacak duruma getirdi. Bundan sonrası ise bize emanet. Süper Lig'de yer bulamayan sporcularımız daha fazla maç yapma ve deneyim kazanma imkanına kavuşacak. Altyapıdan gelen genç arkadaşlarımız ise profesyonel kadrolarla çalışma fırsatı bulacak. Buradan çok başarılı sporcuların Pınar Karşıyaka'ya, yurt dışına ve sonucunda da A Milli Takım'a uzanacaklarına yürekten inanıyorum. Umuyorum ki basketbola bir 'İzmir Modeli' kazandırmış olacağız."

Büyükkarcı, İzmir'in basketbol şehri olması için büyük bir adım attıklarını belirterek, "Kulüpler bugüne kadar belediyelerden tek taraflı, saha ya da sponsorluk istiyordu. Şimdi kulüp diyor ki bizim profesyonelliğimiz ile sizlerin amatörlüğünüzü bir araya getirelim, güçlü yönlerimizin yarattığı sinerji ile bu çocukları alıp yetiştirelim." ifadelerini kullandı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise Karşıyaka Spor Kulübü ile Bornova Belediyespor arasında imzalanan iş birliği ile hedeflerinin, maç kazanmaktan ziyade gençleri kazanmak olduğunu kaydetti.

İduğ, bu anlaşmayı Türk Milli Takımı'na yetenekli basketbolcular kazandırmak için imzaladıklarını aktararak, "Bu sezon attığımız her sayı için de bir fidan dikme sözü veriyoruz." diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da Bornova Belediyespor Karşıyaka projesinin ülke basketboluna önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Karşıyaka, basketbolda önemli bir ekol, Bornova Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü arasındaki bu değerli iş birliği sonrasında Karşıyaka da Bornova da Türk basketbolu da kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

İmza törenine İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin de katıldı.