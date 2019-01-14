Bornova Belediyespor Voleybolda Dolu Dizgin

Geçtiğimiz yıl Midi Kızlarda İzmir üçüncüsü, Küçüklerde İzmir altıncısı, Yıldızlarda ise İzmir şampiyonu olan Bornova Belediyespor, bu yılda iddialı. Yeşil-beyazlı Küçük Kız Takımı Yarı Final, Genç Kızlar ise Final Grubu maçlarına hızlı başladı.

Bornova Belediyespor'un kızlar kategorisinde mücadele eden yarışmacı takımları, her yıl olduğu gibi bu yılda iddialı. Yedi takımın yer aldığı İzmir Ligi Klasman (B) Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Küçük Kız Takımı, Yarı Final Grubu'na da hızlı başladı. Oynadıkları üç maçın ikisini kazanan yeşil-beyazlılar 2. sırada yer alıyor.

10 takımlı İzmir Ligi Klasman Grubu'nu 3. sırada bitiren Genç Kızlar ise Final Grubu'nda mücadele ediyor. Bornova kızlar, gruptaki ilk maçında Ege Voleybol'u 3-1 yenerek 1. sıraya yerleşti. Yıldız Kızlar ise 18 takımın katıldığı Süper Lig Yıldızlar Kategorisi'nde oynadığı 13 Maçın 7'sini kazandı. Yeşil-beyazılar yarı final grubunda 5. sırada yer alıyor.

Bornova Belediyespor Voleybol Şubesi, spor okulları ile de öğrencilere spor yapma imkanı sunuyor. Dört yaş grubundaki spor okulunda 2003- 2010 arası doğumlu çocuklar ve gençler eğitim alıyor. Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'ndeki voleybol kursularına katılan sporculara servis imkanı da sunuluyor. Haftada iki gün olarak gerçekleştirilen kurslar, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Spor okullarında yetenekleri ile dikkat çeken sporcular Bornova Belediyespor ve diğer İzmir Kulüpleri'nin alt yapılarına yönlendiriliyor.