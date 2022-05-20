Bornova'da 19 Mayıs coşkusu masa tenisi ile renklendi - Son Dakika
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Bornova'da 19 Mayıs coşkusu masa tenisi ile renklendi

20.05.2022 09:05
Bornova'da 19 Mayıs coşkusu masa tenisi ile renklendi

Bornova Belediyesi'nin ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'' etkinlikleri kapsamında düzenlediği Bornova Masa Tenisi Turnuvası sonuçlandı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Büyükpark'ta gerçekleşen turnuvanın final maçında öncesinde Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver ile de gösteri maçı yaptı.

18-30 yaş arası gençlerin katıldığı turnuva rakiplerin heyecanlı çekişmesi ile renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel hale getirilerek her 19 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan masa tenisi turnuvası belediyenin betondan imal ederek ilçe genelinde parklara yerleştirdiği 18 masada oynandı. Final müsabakası ise Bornova Belediyesi Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'nde yapıldı. 50 genç sporcunun mücadele ettiği turnuvada Alper Abacı birinci oldu. Dereceye girenler madalya ve ödüllerini Başkan İduğ'nun elinden aldı.

Kültüre, spora ve sanata destek

Masa tenisi sporunun yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Bornovalıların spor yapabileceği alanlar oluşturuyoruz. Masa tenisi fiziksel aktivitenin yanı sıra dikkati arttıran, vücut kadar beyni de dinç tutan çok önemli bir spordur. Biz de Bornova'da parkların içine 18 adet beton masa tenisi yerleştirdik. Bu masalarda düzenlediğimiz turnuva ile bu sporu daha fazla kişiye ulaştırmak istedik. Ayrıca Çamdibi'nde masa tenisi sporcularını yetiştirebileceğimiz bir kulüp kurmayı planlıyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi'ninolarak sporun her dalında var olduklarını da ifade eden Başkan İduğ, "Biz yarıştırmaktan çok tesis kuran ve sporcu yetiştiren bir belediyeyiz. Kültüre, spora ve sanata her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Bornova Belediyesi, Mustafa İduğ, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da 19 Mayıs coşkusu masa tenisi ile renklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bornova'da 19 Mayıs coşkusu masa tenisi ile renklendi - Son Dakika
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