Bornova'da 9 köpek ve 2 kedi yavrusu zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde zehirli et ve sosis verilerek 9 köpek ve 2 kedi yavrusu canice öldürüldü. Hayvanları her gün elleriyle besleyen mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında şok geçirerek duruma tepki gösterdi.



Olay Koşukavak Mahallesi'nde bulunan bir arsada meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvanları beslemek için arsaya giden mahalle sakinleri, besleme yaptıkları yerde yavru sokak hayvanlarının leşleri ile karşılaştı. 9 köpek ve 2 kediyi cansız şekilde yerde gören mahalle sakinleri belediye yetkililerine ve polise haber verdi.



Telef oldukları yerde çok sayıda et ve sosis bulundu



Telef olan yavru hayvanların yanlarında ve yakınlarında et ve sosis artıkları bulundu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenerek telef olan hayvanların ardından mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.



Hayvanlar belediye ekipleri tarafından götürüldü



Olay yerine gelen Bornova Belediyesi Zabıta ekipleri, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile polis ekipleri, bölgedeki zehirli olduğu düşünülen et ve kemikleri başka hayvanların yememesi için önlem aldı. Olayın meydana geldiği arsada inceleme yapan polis ekipleri, zehirlenme olayı ile ilgili tutanak tuttu. Hayvan leşleri daha sonra Bornova Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından gömülmek üzere götürüldü. Etleri yemedikleri için hayatta kalan bazı yavru hayvanlar, belediye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrası alınarak barınağa götürüldü.



"Bu hayvanlar size ne yaptı?"



Beslediği hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine açıklama yapan mahalle sakinlerinden Bilgin Öztürk, "Bu hayvanlara zaten biz bakıyoruz. Sağdan soldan arkadaşlar yemek veriyor. Sabah geldiğimizde bu yavruların hepsi ölmüştü. Şu hayvanlardan ne istiyorsunuz? Bu hayvanlar size ne yaptı? Bir şey mi yaptı? Sizi ısırdı mı? Çoluğumuz çocuğumuz geliyor buraya, hayvanat bahçesi gibi bakıyorlar buraya. Cenab-ı Allah diyor ki, 'benim bu hayvanlarım dilsiz kullarım' diyor. Onları öbür tarafta dinleyeceğim diyor. Onlara ne yaptığını soracağım diyor. Sevmiyorsan hayvanları başka yerden dolaş. Hayvanı seven de var sevmeyen de var. Benim de bir tane köpeğim var. Getiriyorum gezdiriyorum burada. Onu da mı sokağa çıkarmayacağız? Şu hayvanlardan ne istersiniz? 2 tane kedi ölmüş, 9 tane de köpek… Yani günah bu" diyerek isyan etti.



"Lütfen önlemini alın"



Besledikleri hayvanların zehirli et verilerek öldürüldüğü iddiası üzerine açıklama yapan mahalle sakinlerinden Avukat Murat Semerci, "Burası 4226 sokağın önündeki arsa. Bu arsada yaşayan hayvanları acı bir şekilde zehirlemişler. Biz bir yıldır bu hayvanları besliyoruz. Belediyeyi en az 10 kere aradık. Ben değil sadece, bu çevrede oturan herkes aradı. Dediler ki buraya hayvan tankı ve yemek tankı gibi bir şeyler bırakın. Çevredeki insanlara karşı buraya kamera koyun, kamera olmasa da kamera varmış gibi yazı koyun. Bilgilendirin. Hayvanlara zarar vermenin suç olduğunu anlatın. 1 senedir burada herhangi bir şey yapılmadı. En son dün akşam şarıl şarıl yağmur yağarken buraya yemek vermeye geldiğimizde yağmur yağıyor diye çıkmadıklarını düşündük. Sabah tekrar buraya gelip bakmak istedik. Sabah geldiğimizde hepsinin zehirlenerek öldürülmüş olduğunu gördük. Bu olayın suçluları bunları zehirleyenler ile beraber olaya göz yuman yetkililerdir. Burada ne yazık ki önlem alınmadı. Çevreyi baktığımızda çok sayıda metruk araba var. Burası Bornova'nın göbeği ve bu halde. Her taraf çöp halinde. Aramalarımıza rağmen hiçbir şey yapılmadı. Olan şurada 10 tane gariban yavrucağa oldu. Allah yapanların cezasını versin. Ama bunların önlemleri alınmadığı sürece devam edecek bunlar" sözlerine yer verdi.



Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi



Her gün besledikleri yavru sokak hayvanlarının cansız bedenini gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yavru köpek ve kedilerin telef olduğunu gören bir vatandaş da Bu nasıl bir vicdansızlık? Biz burada olmaz diyorduk. Televizyonlardan görüyorduk; burada da olmuş. Hayret bir şey" diye konuştu. - İZMİR