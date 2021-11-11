Bornova'da ağacın otomobilin üzerine devrilmesi kameraya yansıdı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde ağacın rüzgarın etkisiyle, seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilova Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobil yoluna devam ederken, bu sırada yolda yürüyen bir kişi devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ağacın devrilme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.