Bornova'da aşure 22 Eylül'de kaynayacak

Pınarbaşı Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, Bornova'daki geleneksel aşure etkinliğinin Gökdere Mahallesi'nde 22 Eylül'de yapılmasına karar verildi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Muharrem ayı öncesinde alevi kültür derneklerinin temsilcileriyle birlikte, Pınarbaşı Kültür Merkezi'nde hem geleneksel Aşure Etkinliği'nin planlamasını yaptı hem de matem orucuyla ilgili hazırlıkları gözden geçirdi. Bornova Belediyesi'nin Gökdere Mahallesi'nde düzenleyeceği Aşure Etkinliği'nin tarihi, derneklerin diğer etkinlikleriyle çakışmayacak şekilde belirlendi. Her yıl büyük ilgi gören Aşure etkinliği 22 Eylül Pazar günü 11.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Alevi kültür derneklerinin temsilcilerinin Muharrem ayında yapacakları aşure etkinlikleriyle ilgili taleplerinin de alındığı toplantıda Başkan İduğ, derneklerin genel çalışmalarıyla ilgili görüş, istek ve önerilerini de dinledi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Muharrem ayının ruhuna uygun bir şekilde yaşanabilmesi için üzerlerine düşenleri yapacaklarını belirterek, "Hem Muharrem ayında derneklerimiz tarafından verilecek yemeklerin ve etkinliklerin planlanmasında hem de Bornova Belediyesi olarak yapacağımız aşure etkinliğinin planlanmasında fikir alışverişi içinde olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Bornova'da hoşgörünün egemen olması, insanlarımızın kardeşçe yaşaması en büyük dileğim" dedi.