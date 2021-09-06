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Bornova'da aşure dayanışması - Son Dakika

Bornova'da aşure dayanışması

06.09.2021 11:13
Bornova'da aşure dayanışması, System.String[]

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın da katıldığı etkinlikte eşi Ufuk İduğ ile birlikte kazanın başına geçti, vatandaşlara aşure ikram etti.

Muharrem Orucu ve Kerbela yasının kabul olmasını dileyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Aşure yani Aşura Arapça kökenli olup on anlamına gelir. Muharrem aynın 10. Gününde biraraya gelinir. Amaç paylaşım ve birlikteliktir. Dayanışmanın ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir" dedi.

Dayanışmanın örneği

Başkan İduğ, "Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, asil duruşları ve haksızlık karşısındaki onurlu mücadelesi ile hafızalara kazınmıştır. Bunları unutmamak ve unutturmamak çok önemlidir. Bugün burada, birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yaptık. Paylaşmanın, bir ve birlik olmanın, dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz" diye konuştu. CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da Muharrem Oruçlarının kabul olmasını dileyerek, aşure etkinliğinde bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı.

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve İyi Parti İlçe Başkanı Osman Tabak, ile Bornova Belediyesi Meclis üyelerinin de yer aldığı buluşmada konuşma yapan Alevi Güç Birliği derneklerinin temsilcileri de kendilerini etkinlikte biraraya getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür etti. Gökdere Mahalle Muhtarı Atanan Budak ise Aşure Günü buluşmasının mahallelerinde yapılmasının kendilerine gurur ve onur verdiğini dile getirdi.

Deyişler ve Semah gösterisi

Kerbela anısına deyişlerin okunarak, bağlama çalınan aşure buluşmasında Evren Erol veGökdere Mahallesi Semah Ekibi de sahne aldı. Sanatçı Turgay Güzelcen konser verdi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, Bornova Tarım Kooperatifi ve Bornova Kadın Kooperatifi ile birlikte köylerde kendi üretimlerini yapan kadınlar da stant açarak satış yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa İduğ, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da aşure dayanışması - Son Dakika


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