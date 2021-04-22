Bornova'da balkon keyfi bir başka güzel - Son Dakika

Yaş almış büyüklerimizin balkonları evde kalınan bu zorlu süreçte Bornova Belediyesi tarafından dağıtılan çiçek ve sebze fideleri ile renklenecek.

Bornova Belediyesi Tarım İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında destek verilen ilk Bornovalı 68 yaşındaki Huriye Çetin oldu. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in Naldöken'de tek başına yaşadığı evinde ziyaret ettiği Çetin'e çiçek ve süs biberi fidesi ile birlikte balkon saksısı ve toprak da verildi. Fideleri tek başına yaşadığı evinin balkonunda heyecanla toprakla buluşturan Huriye Çetin, pandemi boyunca verdiği destekler için Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise pandeminin başından bu yana verdiği desteklerle Bornovalıların yanında olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız tüm kurallara harfiyen uymaları. Kimse merak etmesin biz ihtiyaçları olduğunda yanlarındayız" dedi. Taşer, Huriye Çetin'e fincan takımı da hediye ederek, kahvesini bahçeye dönüştüreceğini balkonunda keyifle içme temennisinde bulundu.