Bornova'da basketbol sahaları yenileniyor - Son Dakika

Spora ve sporcuya desteğini sürdüren Bornova Belediyesi, bir taraftan ilçedeki spor alanlarının sayısını artırırken, bir taraftan da mevcut sahaların eksiklikleri gideriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçede bulunan 2 parkın basketbol sahalarında yapılan düzenlemeler tamamlandı. Sahaların çevresinde bulunan teller onarılırken, basketbol potaları vezeminleri ile saha çizgileri yenilenerek modern görünüme kavuşuyor.

Bornova'nın sporda da marka kent olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Parklarımız içinde bulunan ve özellikle çocuklarla gençlerin daha çok kullandığı spor alanları zamanla deforme oluyor. Bizde yenilemelerle hem daha modern hem de daha sağlıklı hale getiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız ücretsiz olarak sor yapmanın keyfini yaşıyor "dedi.