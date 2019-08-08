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Bornova'da Bayram önlemleri tamam

1 saat önce

Bornova Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için tüm önlemleri aldı.

Bornova'da Bayram önlemleri tamam, System.String[]

Işıkkent'teki Kurban Kesim ve Satış Alanı'ndaki kontrollerini sürdüren Bornova Belediyesi, bayram süresince de vatandaşların yanında olacak. Bornova'daki tüm ibadethanelerde bayram temizliği için ekip sayısı artırıldı. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri diğer zamanlarda olduğu gibi bayram boyunca da 24 saat aralıksız çalışacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak ve cadde üzerinde kesim yapılmasına engel olacak.

Işıkkent'te Kurban Satış ve Kesim Yeri kurarak vatandaşların gönül rahatlığı ile ibadetlerini yerine getirmesi için tüm önlemleri alan Bornova Belediyesi, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için temizlik ve gıda denetimleri başta olmak üzere pek çok alanda tatil süresince de çalışmaya devam edecek. Işıkkent'te binlerce kurbanlığın genel kontrollerini ve damga denetimlerini yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını bayram boyunca da aralıksız sürdürecek.

Kesim alanında görev yapacak nöbetçi veteriner hekimler, yaşanacak bir sağlık sorununda hemen devreye girecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bir ekip kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için çalışacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak ve cadde üzerinde kesim yapılmasına engel olacak. Kurban atıklarının uygun olmayan yerlere atılması durumunda Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesecek.

Ayrıca yıl boyunca düzenli olarak yapılan ibadethane temizliğine bayram öncesi hız verildi. Bornova'daki tüm ibadethanelerde bayram temizliği için ekip sayısı artırıldı. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri diğer zamanlarda olduğu gibi bayram boyunca da 24 saat aralıksız çalışacak.

Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:58 Kaynak: Bültenler
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