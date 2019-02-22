Son Dakika Haberleri: Bornova'da 'Çizgi Film Festivali' Başlıyor

Bornova'da 'Çizgi Film Festivali' Başlıyor

10 dakika önce

Bornova Belediyesi'nin 2017 yılında hayata geçirdiği Çocuk Kulübü, Bornovalı minikleri 'Çizgi Film Festivali'nde buluşturuyor.

Bornova'da 'Çizgi Film Festivali' Başlıyor, System.String[]

17 Mart'a kadar her hafta sonu ilçenin değişik yerlerinde yapılacak olan ücretsiz etkinliklerde 3 farklı film çocuklara sunulacak.

Bornova Belediyesi'nin ilçede yaşan çocuklar için 2017 yılında hayata geçirdiği Çocuk Kulübü, düzenlediği etkinliklerle miniklerin hafta sonlarına renk katıyor. 7-14 yaş arası çocukların katıldığı ve üye sayısı 10 bini geçen kulüp şimdi de 'Çizgi Film Festivali' düzenliyor.

23 Şubat'ta başlayacak olan festival 17 Mart'ta kadar her hafta sonu ilçenin farklı yerlerinde yapılacak.Festival kapsamında 'Kral Şakir', 'Şirinler' ve 'Tavşan Peter' filmleri ücretsiz olarak çocuklarla buluşucak. 90 dakikalık filmlerin gösterimelerine çocuklar velileri ile birlikte katılabilecek.

Çizgi film gösterimleri,Işıkkent Düğün Salonu, Atatürk Mahallesi DR. Sırrı AydoğanKültür Merkezi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri Nedret Güvanç Sahnesi,Altındağ Yıldız Kenter Sahnesi, Evka 4 Şahin Tepesi Sosyal Tesisleri ve İnönü Mahallesi BKM Tiyatro Salonu'n da gerçekleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:24 Kaynak: Bültenler

Film Festivali, Bornova, Güncel
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