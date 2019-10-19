Bornova'da derbi ateşi

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu ile Play-Off hattında yer alan Altay yarın 8'inci hafta mücadelesinde, İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100 TL, Altınordu taraftarının yer alacağı numaralı tribün 25 TL, Altaylı taraftarlara ayrılan maraton tribünü ise 20 TL'den satışa çıktı. Bursaspor maçındaki tezahüratlar nedeniyle kartları bloke edilen Altaylılar stada alınmayacak. Siyah-beyazlılar kendilerine ayrılan 913 kişilik kontenjanı doldurdu.

Ev sahibi konumundaki Altınordu'da sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan, tedavisi süren forvet Kemal, dizine darbe alan stoper Enes ve adalesinde çekme olan forvet Yasin forma giyemeyecek. Altay'da ise eksik bulunmuyor. Ligde 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Altay, en son 1991 yılında yendiği Altınordu'yu bu kez dize getirmeye çalışacak. İki takım arasında oynanan son 4 müsabakada Altınordu 3 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sonuçlandı. İlk 7 haftada yalnızca 1 kez galip gelen Altınordu ise formda rakibini mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. İki kulüp yönetimi derbinin centilmence geçmesini diledi.

ALTINORDU MUHTEMEL 11

Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Berkay, Atakan, Muhammed, Okan, Anıl, Fatih

ALTAY MUHTEMEL 11

Emre - Erhan, Gençer, Abdülkerim, Murat, Deniz, Tavares, Putsila, Tatos, Kappel, Paixao