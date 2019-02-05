Son Dakika Haberleri: Bornova'da Dijital Film Atölyesi'nden Gala Gecesi

Bornova'da Dijital Film Atölyesi'nden Gala Gecesi

1 saat önce

Bornova Belediyesi Dijital Film Atölyesi'nin, 2018'de başlattığı Film Yapımı Destek Programı olan DFA [REC.]'den destek alan 5 film sanatseverlerle buluştu.

Bornova'da Dijital Film Atölyesi'nden Gala Gecesi, System.String[]

Bornova Kültür Merkezi içinde gerçekleşen gala gecesi sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Eğitimlerine 2010 yılından bugüne ücretsiz olarak sürdüren Bornova Belediyesi Dijital Film Atölyesi, etkinliklerine devam ediyor. İzmir'de sinema profesyonelleri ve meraklıları için kısa film yapım atölyeleri ile sinema odaklı etkinlikler düzenleyen atölye, 2018'de başlattığı Film Yapımı Destek Programı olan DFA [REC.]'i de sürdürüyor. Program kapsamında bağımsız kısa filmcilerin film projelerini hayata geçirebilmelerine destek olmak üzere Yapım, Proje Danışmanlığı ve Ekipman Desteği sağlanıyor. Bu yıl destek verilen 4 kısa film ile çocuk kursiyerlerin hazırladığı 1 film düzenlenen özel gala gecesi ile sanatseverlerle buluştu.

Dijital Film Atölyesi tarafından Serkan İncu'nun yönetmenliğini yaptığı'Hediye', Emrah Çalkavur'un 'Carpe Diem', İbrahim Dönmez'in 'Aynı Ayna' filmleri ile Nesli Özalp Tuncer tarafından hazırlanan 'Dönüş' isimli belgesele destek sağlandı. Ayrıca gecede yaz döneminde düzenlenen "Çocuklar İçin Kısa Film Atölyesi"nin kursiyerleri tarafından hazırlanan "Meraklılar Kulübü" isimli animasyon film de gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:48 Kaynak: Bültenler

Bornova, Güncel
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