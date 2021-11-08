Bornova'da Disleksi eğitim semineri - Son Dakika

Bornova Belediyesi, 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası nedeniyle eğitim semineri düzenledi.

Eğitim seminerinde, öğrenme güçlü olarak bilinen ve kişilerin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan disleksi, hakkında bilgiler veridi. Disleksinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi konusunda eğitim verildi. Konu ile ilgili gelen soruları da yanıtlayan Ayyıldız, eğitimde "Özel öğrenme güçlüğü bir hastalık değil, farklılıktır" diyerek disleksinin psiko eğitim ile çözülebileceğine dikkat çekti.

Disleksi zeka geriliği değildir

Disleksi'nin fark edilmesi ile hemen uzmana başvurulması gerektiğine vurgu yapan Begüm Ayyıldız, " Zamanında müdahale edilmeyen durumlarda akademik başarısızlık artar. Buna bağlı psikolojik sorunlar büyür ve kişinin okul hayatını, davranışlarını etkiler. Özgül öğrenme güçlüğü zeka geriliği değildir ve bununla karıştırılmamalıdır" dedi.

Bu tür seminerlerin farkındalığın artması için oldukça önemli olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Sağlık konusu önceliklerimiz arasında yer alıyor. Düzenlediğimiz etkinliklerle disleksi gibi rahatsızlığı olan çocuklarımızın ailelerini bilinçlendirmek ve onlara bu konuda yol göstermeleri için uzmanlarla biraraya gelmelerine olanak sağlıyoruz" dedi.