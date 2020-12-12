Bornova'da Ege derbisi zamanı

TFF 1'inci Lig'de zirve ortaklarından Altınordu yarın evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Akhisarspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ege derbisini Onur Özütoprak yönetecek. Müsabaka, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Altınordu'da tedavileri süren Yiğit Emre ile Emre Nefiz dışında eksik yok. Akhisar'da cezalı duruma düşen Rotman ve Musa Nizam ile tarak kemiği kırılan Hasan Ali forma giyemeyecek.

Altınordu, ligde son 2 maçında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilip, Adana Demirspor'la 1-1 kalmasına rağmen 24 puanla zirvenin 3 ortağından biri olurken, Akhisarspor ise son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkararak 13 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. Üst üste gol bile atamadan 3 mağlubiyet alan, hafta içinde oynaması gereken Adanaspor maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Akhisar'da istifa eden Cem Kavçak'ın yerine göreve getirilen Teknik Direktör Mesut Dilsöz, yeni takımının başında ilk sınavına çıkacak.