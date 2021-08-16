Bornova'da "Etkinlik Tırı" yola çıktı - Son Dakika

Bornovalılar'ı sağlık ve matematik etkinlikleri ile buluşturacak tır, ilk olarak Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaydı. 19.00 - 21.00 saatleri arasında iki gün boyunca alanda kalan Etkinlik Tırı'nda vatandaşlara sağlık alanında bilgiler verildi. Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli diş hekimi, hemşire ve ebeler tırı ziyaret eden Bornovalılar'ın sorularını yanıtladı. Yoğun ilgi gören etkinlikte tansiyon, aile danışmanlığı, Rahim ağzı kanserinde erken tanı, ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı gibi konularda neler yapılması gerektiği anlatıldı. Sağlık etkinliklerinde ayrıca Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nden bilim insanları da yer aldı. Ziyaretçileri virüslerin evrimi anlatıldı, kolonya ve dezenfektan yapımı öğretildi.

Etkinlik Tırı'nın sağlık alanındaki buluşmaları 18-19 Ağustos tarihlerinde Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek.23-24-25 Ağustos olmak üzere üç gün boyunca ise yine aynı meydanda Matematik Etkinlikleri gerçekleştirilecek.