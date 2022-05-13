Bornova'da evlenecek çiftlere müjde

Bornova Belediyesi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içindeki Düğün Salonu'nu baştan aşağı yeniledi. Mutfağı ve gelin damat odası dahil olmak üzere 900 metrekare alana sahip 350 kişilik salonun zemini, dekorasyonu, sahnesi, masa sandalyeleri değiştirildi. Işık ve ses sistemi yenilendi, ses yalıtımı yapıldı.

Modern ve konforlu

Günümüz ekonomik şartlarına dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Çamdibi Düğün Salonu'nu tamamen yenileyerek daha modern ve konforlu bir hale getirdik. Dünya evine girecek gençlerimiz, salonumuzdanemsallerine göre çok daha uygun olan koşullarla yararlanabilir" diye konuştu.

Herşey dahil

Yenilenen salonunda sunulan düğün paketi içinde 350 kişilik pasta ve meyve suyu, orkestra, 20 adet baskılı fotoğraf ve 3 saatlik video çekimi de bulunuyor.