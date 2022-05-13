Bornova'da evlenecek çiftlere müjde - Son Dakika
Üye Girişi

Bornova'da evlenecek çiftlere müjde

13.05.2022 18:30
Bornova'da evlenecek çiftlere müjde

Bornova Belediyesi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri içindeki Düğün Salonu'nu yaz sezonu öncesi tamamen yeniledi.

Bornova Belediyesi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içindeki Düğün Salonu'nu baştan aşağı yeniledi. Mutfağı ve gelin damat odası dahil olmak üzere 900 metrekare alana sahip 350 kişilik salonun zemini, dekorasyonu, sahnesi, masa sandalyeleri değiştirildi. Işık ve ses sistemi yenilendi, ses yalıtımı yapıldı.

Modern ve konforlu

Günümüz ekonomik şartlarına dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Çamdibi Düğün Salonu'nu tamamen yenileyerek daha modern ve konforlu bir hale getirdik. Dünya evine girecek gençlerimiz, salonumuzdanemsallerine göre çok daha uygun olan koşullarla yararlanabilir" diye konuştu.

Herşey dahil

Yenilenen salonunda sunulan düğün paketi içinde 350 kişilik pasta ve meyve suyu, orkestra, 20 adet baskılı fotoğraf ve 3 saatlik video çekimi de bulunuyor.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500
Cizre Kaymakamı Demir, şehit ailelerini ziyaret etti Cizre Kaymakamı Demir, şehit ailelerini ziyaret etti Manisalı şehit Akay unutulmadı Manisalı şehit Akay unutulmadı Sinop'ta yanlış bilinen 'Şehitler Çeşmesi' tarihi Sinop'ta yanlış bilinen 'Şehitler Çeşmesi' tarihi

Bornova Belediyesi, Şehit, Düğün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da evlenecek çiftlere müjde - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
18:46 Konya'da hayvan barınağında köpekleri katleden 2 cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:44 Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum
18:21 Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu
18:09 6'lı masa ortağı, aday için tarih verdi: Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek, evine gönderdi
17:37 Konya'da köpekleri kürekle katleden canilere mahkeme şoku! Savunacak avukat bulunamaması nedeniyle dava başlayamadı
17:31 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Cristiano Ronaldo sözleri: Şu anda alamayız
17:26 Görüntü Brezilya'dan! Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan parmakları görünce dehşete düştü
17:19 Dünya Kupası'ndaki ilk maçın sakatlanan Brezilyalı yıldız Neymar, son 16 turuna dek takımdan ayrı kalacak
17:12 Samsun'da oğlunun öğretmeni tarafından şiddete uğradığını duyan baba, okulu basıp öğretmeni tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 19:22:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova'da evlenecek çiftlere müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement