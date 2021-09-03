Bornova'da geleceğin sinemacılarına destek - Son Dakika

Yönetmenliğini Okan Erünsal'ın yaptığı "Cess" isimli belgesel BluTv'de yayınlanmaya başlandı.

Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından 2020 yılında kısa film yapım desteği verilen, "Cess" belgeseli BluTv'de izleyici ile buluşmaya başladı.

Yönetmenliğini Okan Erünsal'ın yaptığı belgesel, yapım desteği verilen filmler arasında dijital platformda gösterimi yapılan ilk filmi oldu. 25 yıllık Kemeraltı Çarşısı esnafı olan Cesur'un kendi hikayesini anlatırken izleyenleri Kemeraltı'nın renkli sokaklarında keşfe çıkardığı "Cess", 2. Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması'nda da "Mansiyon Ödülü" almıştı.

Genç sinemacılar burada yetişiyor

Bornova Belediyesi Film Ofisi, kurulduğundan bugüneverdiği teorik ve pratik eğitimlerle, katılımcıların kendi projelerini hayata geçirerek izleyici buluşmalarını sağlıyor. Sektörden ağırladığı konuklarla görüntü, ses, kurgu gibi konularda atölye çalışmaları, film çözümleme etkinlikleri düzenliyor.

Faaliyetlerini 2011 yılından beri sürdüren Film Ofisi katılımcılarından üniversitelerin ilgili bölümlerini kazananlar olduğu gibi pek çok kursiyer bu sanat dalını profesyonel olarak sürdürdü. Kısa film kariyerlerine devam eden pek çok sinema tutkunu da festivallerde ve yarışmalarda yer aldı.