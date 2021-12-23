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Bornova'da Girit Gecesi - Son Dakika

Bornova'da Girit Gecesi

23.12.2021 09:03
Bornova'da Girit Gecesi

Bornova Belediyesi düzenlediği belgesel film gösterimi ve söyleşi ile özellikle Girit kökenli vatandaşlarına özel bir gece yaşattı.

Bornova Giritli ve Mübadiller Derneği ile İzmir Film Televizyon Yapımcıları Derneği (İFTYD) işbirliğinde hazırlanan etkinlik Bornovalılardan büyük ilgi gördü. Geceye katılan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi'ne bağış yoluyla gelen 300 yıllık Girit Evi olduğunu söyleyerek, burayı Girit Müzesi yapacaklarını dile getirdi.

Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe, Türkiye Giritliler Federasyonu Genel Başkanı Yunus Çengel, Federasyon Genel Sekreteri ve Bornova Giritli ve Mübadiller Derneği Başkanı Hakan Gülen ile İFTYD Başkanı Tahsin İşbilen de katıldı. Giritli müzik topluluğu 'Yar Aman"ın hazırladığı 'Ada Sahillerinde Bekliyorum' belgesel film gösterimi ile başladı. Gösterimin ardından gurup üyeleri Girit Hanya'dan çevrim içi olarak etkinliğe katılarak, seyirciler ile söyleşi yaptı.

Girit Müzesi müjdesi

Mübadelede 500 bine yakın kişinin Türkiye'ye geldiğini belirten Başkan Mustafa İduğ, "İzmir'de yaklaşık 350 bin Girit kökenli aile var. Bunların 40 bine yakını Bornova'da yaşıyor. Bende Girit kökenli biri olarak birlik vedayanışmanın ne kadar önemli olduğunu söylemek isterim" dedi. Göreve geldiğinde kendisini ziyaret eden Girit Kökenli bir aile olduğunu da belirten Başkan İduğ, "Nigar Balın ve Zeynep Attilasahibi oldukları 300 yıllık tarihi bir binayı belediyemize bağışladı. Yaşar Üniversitesi'nin arkasında bulunan taş binaya bizde Girit Anı Evi'ne dönüştüreceğiz. Pandemi nedeniyle bunu biraz ertelemiştik. Şimdi 2022 yılı planlarımız içine aldık. İnşallah 2023 yılı içinde tadilatı tamamlanarak Girit Müzesi olarak hizmet vermeye başlayacak" diyerek müjde verdi.

Giritliler adına teşekkür

1821 yılında yaşanan Mora İsyanını hatırlatan Türkiye Giritliler Federasyonu Genel Başkanı Yunus Çengel 'Ada Sahillerinde Bekliyorum' belgesel filminin müziğin sınırı olmadığını gösterdiğini dile getirerek, "Burada okunan şarkılar, Yunanistan'da da, Arap coğrafyasında da okunan şarkılardır. Bize bu geceyi hazırlayan derneklerimize ve Bornova belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür ederim" dedi.

Bornova belediyesi tarafından hayata geçirilen STK Yerleşkesi'nin farklı disiplin ve kültürleri biraraya topladığını söyleyen İFTYD Başkanı Tahsin İşbilen de kendilerine yerleşkeyi kullanma imkanı veren Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti. İşbilen, "1821 yılında yaşanan Mora İsyanı'nın 200. Yılı için yapılan bu belgesel filmi burada vatandaşlarımızla paylaşmaktan onur duyduk" diye konuştu.Gece de mübadele zamanlarıyla ilgili bir çok film yapıldığını dile getiren Bornova Giritli ve Mübadiller Derneği Başkanı Hakan Gülen isegeceye katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, Başkan İduğ'a dernekleri adına verdiği destekler için plaket verdi.

Bornova'da Girit Gecesi

Bornova Belediyesi, Mustafa İduğ, Belgesel, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da Girit Gecesi - Son Dakika


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